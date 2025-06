SARONNO – Si è svolta durante la serata del 24 giugno, al “Punto Rosso Lazzaroni” di via Gorizia, la cerimonia conclusiva del concorso per il conferimento di una borsa di studio ad uno studente ciascuno per ogni istituto scolastico superiore ubicato in Saronno.

Il premio, da due anni, è intitolato alla memoria del compianto socio Alberto Aceti il quale, durante la sua lunghissima permanenza nei ranghi del Rotary di Saronno, tanto si era applicato in favore di iniziative atte a valorizzare i giovani, nelle cui potenzialità egli credeva fermamente.

Alla cerimonia era presente, in rappresentanza della famiglia, il fratello Giorgio Aceti, e idealmente anche il padre Carlo Aceti, notissimo farmacista di

Saronno, mancato pochissimi mesi or sono ed anch’egli già facente parte per decenni della famiglia rotaryana saronnese.

Il diploma di assegnazione della borsa di studio, unitamente alla busta, sono stati consegnati dal presidente uscente del club, Andrea Brianza, alla presenza del presidente entrante, Massimiliano Fragata, del consiglio direttivo e di altri soci del circolo, nonché di una nutrita rappresentanza di genitori, insegnanti ed amici dei premiati.

I ragazzi che hanno vinto l’ambito premio sono Chiara De Gennaro (Istituto Orsoline), Giovanni Testa (Liceo Classico Legnani), Giacomo Della Martina (Liceo Scientifico Grassi), Lorenzo Pisano (Itis), Thalia Lambrughi (Collegio Castelli), Christian Villani (Istituto Prealpi), Oumaima El Ghabi (Ipsia).

Sofia Franceschini (Istituto Zappa), Martina Re (Fondazione Daimon Padre Monti).

Alla serata erano presenti anche altri giovani, già protagonisti dell’iniziativa rotaryana di scambio culturale tra studenti italiani e stranieri, al fine di

soddisfare eventuali curiosità degli altri ragazzi in ordine all’eventuale possibilità futura di aderire a progetti analoghi.

La cerimonia si è conclusa con un apprezzato spuntino preparato dal provetto personale del “Punto Rosso Lazzaroni”.