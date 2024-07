SARONNO – Lo scorso 25 giugno, nella sede di Confindustria Saronno, come da tradizione, il Rotary Club Saronno ha consegnato nove mini borse di studio agli studenti più meritevoli di ciascun istituto superiore cittadino.

Le borse di studio sono intitolare al compianto Alberto Aceti, socio del Club che ha servito il Rotary con grande dedizione, rivolgendo particolare attenzione ai giovani nei quali credeva molto.

La cerimonia si è svolta alla presenza dei famigliari e dei docenti dei premiati, dei soci rotariani e di Gabriele Zeppa, responsabile della sede Saronnese di Confindustria Varese ed attuale socio del Rotary Saronno. “A lui e a Confindustria vanno i più sentiti ringraziamenti per aver creduto nella nostra iniziativa che sostengono ormai da diversi anni” commentano gli organizzatori con la presidente Paola Conti.

Ad essere premiati sono stati: Laura Ciccocioppo (istituto Orsoline), Riccardo Palella (liceo Legnani), Diego Belloni (itis Riva), Federico Lainati (collegio Castelli), Mian Martina (istituto Prealpi), Aurora Costantini (Ipsia), Ursula Del Vecchio (itc Zappa) e Marica Travagliati (istituto Padre Monti).

“Confindustria, come il Rotary, confida nei giovani, nella formazione e nella combinazione tra mondo scolastico e mondo imprenditoriale. I complimenti vanno a tutti i premiati che si sono distinti per l’impegno e le capacità mostrate in questo anno scolastico ricordando loro di non lasciarsi scoraggiare, di affrontare con serenità le sconfitte e di perseverare nella ricerca dei propri sogni”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti