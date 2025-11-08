SOLARO – Le ruspe sono già al lavoro e il terreno è stato scavato nei primi giorni di novembre: è partito il cantiere per la nuova rotonda sulla ex statale 527, al confine tra Solaro e Saronno, all’altezza dell’ingresso dell’area commerciale dove si trova il McDonald’s aperto a fine 2023. Un intervento atteso da mesi, rallentato da pareri, permessi e passaggi amministrativi che ora sono stati chiusi.

La rotatoria sorgerà all’incrocio tra la provinciale Saronno-Monza e via Como. Si tratta di un punto considerato sensibile per il traffico locale: qui si concentrano accessi e uscite dalla zona delle attività commerciali e l’incrocio è da tempo ritenuto critico per la sicurezza di automobilisti e mezzi pesanti.

L’appalto prevede una durata di 360 giorni, anche se le previsioni operative indicano un completamento in anticipo, entro circa otto mesi salvo imprevisti.

La gestione della viabilità avverrà senza interruzioni totali del traffico: Anas ha previsto deviazioni temporanee e scorrimenti laterali, con possibili rallentamenti nelle ore più congestionate. L’opera andrà a costituire una sorta di circonvallazione esterna assieme alla vicina rotonda di via Como, con l’obiettivo di fluidificare i flussi e ridurre le criticità di uno dei tratti più frequentati della zona.

Si tratta di un intervento strategico atteso da cittadini e amministratori, reso necessario dall’aumento dei passaggi e dall’insediamento delle nuove attività commerciali, che negli ultimi mesi hanno richiamato un numero crescente di veicoli, soprattutto nel fine settimana.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09