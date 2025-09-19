ROVELLASCA – Giornata importante ieri per Rovellasca, che ha accolto la visita del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Accompagnata dal sindaco Sergio Zauli, il ministro ha incontrato diverse realtà del territorio impegnate nel sociale.

La mattinata si è aperta allo spazio Santa Marta, dove sono state illustrate le attività promosse da Asci – Azienda Sociale Comuni Insieme nell’ambito del progetto Centro per la Famiglia. Successivamente la delegazione si è spostata alla sede della Croce Azzurra, per poi concludere con l’inaugurazione della Boutique Solidale e della stireria sociale “StiraGiò”, due nuove iniziative pensate per sostenere le persone in difficoltà.

Nel corso della visita, Locatelli ha annunciato anche un appuntamento di respiro internazionale: nel maggio 2026 a Cernobbio si terrà infatti un evento europeo dedicato al tema delle disabilità.

(foto da Facebook: alcuni momenti della visita del ministro a Rovellasca)

