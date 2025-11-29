ROVELLO PORRO – Domenica 23 novembre, l’associazione Genitori in Gioco, insieme a Gs Rovello e Verde Età, con il patrocinio del Comune di Rovello Porro, ha promosso e organizzato una camminata per dire no alla violenza sulle donne.

Un appuntamento vivo e partecipato, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dopo una camminata di un’ora all’interno del Parco Lura, il nutrito gruppo – circa ottanta partecipanti – ha raggiunto la Sala Conferenze del Centro Civico, dove si è svolto un emozionante reading a tema, curato dall’associazione artistico culturale Helianto.

A chiudere l’incontro è stato il sentito intervento del Sindaco di Rovello, Marco Volontè, che ha ringraziato le associazioni presenti e ha sottolineato l’importanza di “fare comunità” intorno a temi particolarmente delicati come la violenza di genere.

