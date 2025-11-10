ROVELLO PORRO – Lo scorso fine settimana l’amministrazione comunale, insieme alle associazioni e ai gruppi cittadini, ha celebrato la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, come da tradizione in occasione del 4 novembre.

La commemorazione si è aperta con la messa in suffragio dei caduti, seguita da un corteo per le vie del paese che ha coinvolto autorità civili, militari e rappresentanti delle associazioni d’arma. La cerimonia si è conclusa con un momento di raccoglimento davanti al monumento ai caduti, dove sono stati deposti fiori e resi gli onori a quanti hanno sacrificato la propria vita per la patria.

Un’iniziativa partecipata, che ha voluto rinnovare nella comunità il valore della memoria e il senso di riconoscenza verso chi ha contribuito alla libertà e all’unità del Paese.

(foto Comune di Rovello Porro)

