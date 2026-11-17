ROVELLO PORRO – Una domenica di festa per la comunità parrocchiale di Rovello Porro, che il 15 novembre ha accolto ufficialmente il nuovo parroco, don Enrico Nespoli. Il sacerdote, che dal 2022 aveva guidato la parrocchia di Turate, ha iniziato il proprio ministero pastorale con una celebrazione solenne alla presenza dei fedeli e delle autorità cittadine. A dargli il benvenuto anche il sindaco Marco Volontè, che ha voluto rivolgergli pubblicamente un messaggio di augurio.

La cerimonia di ingresso è iniziata alle 16 al santuario della Beata Vergine del Carmine, in via Madonna 31, con un momento di preghiera di affidamento alla Vergine e il saluto delle autorità. Da qui si è formato il corteo diretto alla chiesa parrocchiale di via Cardinal Ferrari 22, dove si è svolta la messa solenne che ha segnato ufficialmente l’inizio del ministero pastorale di don Nespoli a Rovello Porro.

Alla celebrazione ha preso parte anche monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare e vicario episcopale, la cui presenza ha sottolineato il significato dell’appuntamento per la comunità ecclesiale. Al termine della funzione, la giornata è proseguita con un momento conviviale in oratorio, occasione per i parrocchiani di incontrare il nuovo sacerdote e rivolgergli personalmente il proprio benvenuto.

Il saluto del sindaco Marco Volontè

Anche l’Amministrazione comunale ha partecipato all’accoglienza del nuovo parroco. Il sindaco Marco Volontè ha condiviso un messaggio di saluto in occasione dell’inizio del ministero pastorale: «Benvenuto e buon cammino don Enrico».

Un augurio che accompagna l’avvio di una nuova esperienza per il sacerdote, chiamato a guidare una comunità nella quale la parrocchia rappresenta un importante punto di riferimento religioso, educativo e sociale.

Per don Enrico Nespoli si apre così un nuovo capitolo dopo gli anni trascorsi a Turate, dove era parroco dal 2022. Il suo arrivo a Rovello Porro segna l’inizio di un percorso pastorale che coinvolgerà le diverse realtà della parrocchia, dai gruppi di volontariato alle attività dell’oratorio.

La partecipazione della comunità alla celebrazione di domenica ha rappresentato il primo momento di incontro e conoscenza con il nuovo parroco, al quale sono stati rivolti gli auguri per il cammino appena iniziato.

(foto da profilo Fb Marco Volontè)

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