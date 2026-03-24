ROVELLO PORRO – Sabato 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, si è tenuta, presso il centro civico di Rovello Porro, la cerimonia di premiazione della 23ª edizione del concorso nazionale di poesia “Daniela Cairoli”.

Il concorso è organizzato dalle associazioni rovellesi “Helianto” e “Per un Mercoledì Diverso”, con il patrocinio del Comune di Rovello Porro e di Wikipoesia.

L’iniziativa, ormai consolidata nel panorama italiano dei premi letterari, registra ogni anno una partecipazione significativa. Le opere, in lingua italiana e in vernacolo, sono state valutate da una commissione composta dal professor Manrico Zoli e dai poeti Claudio Pagelli, Giovanna Sommariva, Alfredo Panetta e Ivan Fedeli.

A classificarsi al primo posto è stata Chiara Pinton con la lirica Nella lontananza, premiata dal sindaco Marco Volontè. Secondo posto per Fabrizio Bregoli con Nisha Q., mentre il terzo posto è andato a Maurizio Paganelli con Masaprævi.

Sono state inoltre assegnate menzioni a Raffaele Floris (Scarto temporale), Carla Forza (In altre maniere), Giulio Redaelli (Gazusa e Regulizia), Gianluca D’Annibali (Piedi), Antonio Corona (Nella luce che attraversa l’asola), Antonella Caggiano (Madre grande mano) e Alfredo Rienzi (Trasforma la stagione).

Nel corso della cerimonia si è svolta la lettura teatralizzata dei componimenti finalisti, a cura degli attori dell’associazione Helianto, offrendo al pubblico un momento di ascolto dedicato alla parola poetica.

(foto di Armando Iannone)

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