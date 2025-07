ROVELLO PORRO – Grande partecipazione nei giorni scorsi agli eventi organizzati per celebrare il centenario del Santuario di Rovello Porro. Il programma ha previsto una suggestiva sfilata, che ha visto coinvolti numerosi partecipanti, e una partecipatissima risottata in via Madonna, occasione di incontro e convivialità per l’intera comunità.

L’associazione Re-estate positivi e Pro loco, promotrice dell’iniziativa, hanno voluto ringraziare pubblicamente tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, con un pensiero particolare alla Protezione civile e a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione.

I migliori scatti della sfilata sono stati condivisi sui social, per conservare e rivivere i momenti più belli di una giornata che ha unito celebrazione religiosa, tradizione e socialità.

