ROVELLO PORRO – Lo scorso sabato 19 luglio si è chiusa la stagione di Helianto con l’inaugurazione della mostra di Preatoni dal titolo “Quasi Van Gogh”. Preatoni era un pittore Rovellese i cui tratti artistici ricordano proprio i dipinti di Van Gogh. Preatoni rappresenta proprio la memoria storica di Rovello grazie ai suoi scorci, come ricordano Claudio Pagelli, Presidente di Helianto ed il Sindaco Marco Volonté.

Ad aprire la kermesse nella sala civica di Rovello Porro il reading teatralizzato di Chiara Angaroni e Simone Giarratana i quali hanno rappresentato un dialogo tra Preatoni e Van Gogh. A chiusura un rinfresco offerto dalla associazione. Con questa mostra si chiude la stagione di Helianto in attesa di scoprire la nuova programmazione per l’anno 2025/2026.

