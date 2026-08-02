ROVELLO PORRO – La fontana del cimitero di Rovello Porro torna a popolarsi di pesci rossi dopo il furto che, nei giorni scorsi, aveva lasciato increduli volontari e cittadini. Nella giornata di oggi, venerdì 31 luglio, l’associazione Ave ha infatti provveduto a ripopolare la vasca, restituendo uno degli elementi più caratteristici del camposanto.

Fino a lunedì nella fontana nuotavano 36 pesci rossi, accuditi dai volontari che da tempo si occupano della manutenzione e del decoro dell’area. Nei giorni successivi, però, gli animali sono scomparsi. Un gesto che ha suscitato amarezza tra i componenti dell’associazione, già alle prese in passato con altri episodi di vandalismo, come il furto dei faretti della fontana.

“Non è una questione di valore economico. È una questione di rispetto e civiltà”, avevano scritto i volontari sui social, ricordando come la fontana sia un bene comune e come il loro impegno sia mosso esclusivamente dal desiderio di mantenerla decorosa e curata per tutti coloro che frequentano il cimitero.

L’appello ha raccolto numerosi messaggi di solidarietà. Tra questi anche quello di una cittadina che ha ricordato quando, da bambina, accompagnava il padre, allora custode del cimitero, ad osservare i pesci della fontana. “Quando l’ho rivista in funzione ero felicissima e mi sono affiorati tanti ricordi”, ha scritto, sottolineando il valore affettivo che questo angolo del cimitero conserva per molti rovellesi.

Con il ripopolamento effettuato, la fontana torna così a offrire un’immagine di serenità e cura. Un piccolo gesto che vuole essere anche un segnale: nonostante gli episodi di inciviltà, l’impegno dei volontari per il bene comune continua.

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