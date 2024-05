SARONNO – Grande entusiasmo per i piccoli saronnesi che oggi pomeriggio, sabato 25 maggio, hanno partecipato al Running day. Per loro un percorso di 500 metri con inizio e fine in piazza dei Mercanti.

Quest’anno, per l’indisponibilità di piazza Libertà a causa del cantiere la corsa ha avuto una nuova location e un nuovo percorso. Qualche attimo di smarrimento dai partecipanti che si sono recati prima in piazza Libertà tanto che gli organizzatori hanno posticipato la partenza di una decina di minuti. “Avevamo anche il volantino – spiega un papà – ma siamo così abituati all’appuntamento in piazza che non ci siamo nemmeno accorti del cambio di location”.

Grande nel pomeriggio il lavoro dei tanti volontari del Running che con le magliette arancioni hanno organizzato lo spazio con un’area iscrizioni, quella ristoro (per il celeberrimo pasta party) e il palco per le premiazioni. Al lavoro anche polizia locale e tanti volontari di alpini e protezione civile che si sono distribuiti nei tratti più critici del percorso. Poco meno di una decina le auto rimosse lungo le arterie interessate dalla competizione degli automobilisti che non si sono accorti o si sono dimenticati dei divieti.

Grande entusiasmo dei piccoli partecipanti che prima di correre, al termine del riscaldamento, hanno potuto chiacchierare con pluricampionessa mondiale di Handbike Roberta Amadeo “un vero esempio di dedizione allo sport e resilienza” l’ha definita la presidentessa del Running Saronno Nadia De Niccolò.

Alla partenza, sotto il gonfiabile dopo il countdown un piccolo fuoriprogramma con una bimba che ha perso la scarpa. Come una moderna e sportivissima Cenerentola è tornata indietro ha preso la scarpetta al volo e ha ripreso la corsa.

Primi al traguardo Matteo, Andrea e Matteo per i maschi e Gaia e Diana per le femmine.

