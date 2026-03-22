LIMBIATE – Un pomeriggio di sport, musica e memoria, nonostante il vento, ha accompagnato il triangolare dedicato all’ambasciatore Luca Attanasio: a raccontarlo sono anche gli scatti del lettore Ezio Cairoli, protagonisti della fotogallery.

Sabato 21 marzo al campo sportivo di via Tolstoj si è svolto l’evento benefico che ha unito calcio e spettacolo per ricordare il diplomatico limbiatese ucciso in Congo il 22 febbraio 2021. Sugli spalti un pubblico numeroso, insieme alle autorità cittadine tra cui il sindaco Antonio Romeo e il vicesindaco Agata Dalò, oltre ai genitori di Luca Attanasio.

Ad aprire il pomeriggio è stata la cerimonia con l’Inno nazionale eseguito dalla Fanfara del 3° Reggimento carabinieri Lombardia. Poi spazio al triangolare, con la Nazionale cantanti in campo insieme alla Nazionale magistrati e alla squadra “Amici di Luca”.

I risultati hanno visto la vittoria degli “Amici di Luca”, che hanno superato i magistrati 2-0 e i cantanti 7-2, mentre la sfida tra magistrati e cantanti si è chiusa 5-2. Al termine, la squadra vincitrice ha consegnato un mazzo di fiori alla madre dell’ambasciatore.

Tra i momenti più seguiti anche gli intermezzi musicali, con l’esibizione di Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo, insieme al rapper Biondo e alle ballerine delle scuole RazzM’Tazz e A.S. Pinzano. Presenze note anche tra il pubblico, come Stefano Tacconi e Checco dei Modà.

L’iniziativa è stata organizzata per sostenere Variopinto onlus, realtà attiva da oltre 25 anni in Rwanda a supporto di scuole materne, centri per la disabilità e bambine di strada. Un evento partecipato e sentito, che gli scatti di Ezio Cairoli restituiscono in ogni dettaglio, tra emozione, sport e solidarietà.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09