SARONNO – Con le foto di Armando Iannone raccontiamo la cerimonia con cui giovedì 25 luglio alle 21 la comunità pastorale Crocifisso risorto ha rinnovato la tradizione dell’incendio del pallone in onore di San Giacomo.

In ricordo del martirio del santo, all’inizio della cerimonia è stato incendiato il pallone d’ovatta posto sull’altare della chiesetta che si trova tra via Pellico e via Legnani proprio accanto all’oratorio. A presiedere la cerimonia don Luca Rampini e don Vincenzo Bosisio.

Una tradizione antica per la città di Saronno, che segna l’ingresso del cuore dell’estate. Una volta, oltre al momento religioso, c’era anche una fiera, un momento con stand e attività per le vie del quartiere, ma questa tradizione si è persa nel corso degli anni. La serata si è conclusa con un momento conviviale.

