SARONNO – Dall’omaggio silenzioso ai caduti al momento istituzionale con autorità e cittadini, la giornata di San Sebastiano ha scandito, passo dopo passo, il lavoro e il ruolo della polizia locale nella comunità.

La mattinata si è aperta al cimitero di via Milano con una cerimonia sobria e raccolta. Gli agenti, insieme ai rappresentanti istituzionali, hanno reso omaggio ai caduti, un momento di memoria che ogni anno segna l’avvio delle celebrazioni dedicate al patrono della polizia locale.

Nel pomeriggio la ricorrenza è entrata nel vivo con la partecipazione di numerose autorità e rappresentanti dell’amministrazione. Presenti sindaci del territorio, tra cui la sindaca di Saronno Ilaria Pagani, che ha fatto gli onori di casa, la sindaca di Solaro Nilde Moretti, oltre agli ex sindaci Augusto Airoldi e Luciano Porro. In chiesa anche diversi consiglieri comunali attualmente in carica.

Dopo la messa nella chiesa Prepositurale, presieduta da monsignor Giuseppe Marinoni, la sindaca Ilaria Pagani ha ringraziato il comando e gli agenti per l’impegno quotidiano sul territorio, sottolineando il valore del presidio di prossimità e del lavoro svolto a tutela della sicurezza e della convivenza civile. A seguire il comandante della polizia locale Claudio Borsani ha tracciato un bilancio dell’attività dell’ultimo anno, illustrando numeri, servizi e priorità operative.

La fotogallery, con le immagini di Armando Iannone, ripercorre i diversi momenti della celebrazione, restituendo il clima di partecipazione che ha accompagnato San Sebastiano.

