RHO – L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha inaugurato il nuovo reparto di subintensiva cardiologica all’ospedale di Rho, alla presenza dei vertici dell’Asst Rhodense e dell’ospedale e delle istituzioni locali e regionali.

Bertolaso ha visitato il Pronto Soccorso e il reparto di Radiologia, dove è stata installata e resa operativa una nuova Risonanza magnetica nucleare (Rnm), ha poi fatto tappa presso le Strutture di Ginecologia-Ostetricia e Pediatria, e successivamente ha incontrato il personale dell’ospedale.

“L’appuntamento odierno – ha detto l’assessore regionale al Welfare – ha rappresentato un momento importante per fare il punto sui progetti in corso e su quelli futuri per il potenziamento dei servizi sanitari offerti dal presidio ospedaliero di Rho, in linea con gli obiettivi di miglioramento dell’assistenza ai pazienti della Regione Lombardia”.