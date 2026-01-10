SARONNO – È entrata nel vivo la celebre rievocazione storica di Sant’Antonio, che terrà la città di Saronno impegnata per tutta la settimana con eventi, cortei e momenti di grande partecipazione popolare.

Il primo appuntamento clou si è svolto nel pomeriggio di sabato 10 gennaio, quando alle 17 ha preso il via la tradizionale sfida del Palo della Cuccagna. Come da tradizione, alcune squadre si sono cimentate nella scalata del palo, reso scivoloso dal grasso, con l’obiettivo di raggiungere la cima e conquistare il primo premio.

Cinque le squadre partecipanti a questa edizione: “5 cicloni”, “Quater matt”, “Piccolo gang”, “I Molotov” e “Con la scala vinciamo noi”. A trionfare nella terza edizione del Palo della Cuccagna è stata la squadra dei “5 cicloni”, che ha completato l’impresa in soli 58 secondi, tra gli applausi del pubblico.

Con il calare della sera, il borgo contadino è stato illuminato dal suggestivo fuoco delle torce del corteo storico. I figuranti hanno sfilato per le vie della città con fiaccole e candele accese, dando vita a un emozionante minicorteo partito dalla chiesetta di Sant’Antonio.

Protagonisti della sfilata sono stati biciclette e carretti legati ai mestieri essenziali della vita nel borgo: tra i figuranti si sono potuti riconoscere un sacerdote, una levatrice e uno spazzino. Particolarmente apprezzati anche i carretti storici, tra cui quello dell’ambulanza, la cucina da campo della Prima Guerra Mondiale e la vecchia pompa a mano dei vigili del fuoco.

Ad aprire il corteo sono stati gli sbandieratori, che hanno regalato colore e movimento alla sfilata, mentre a chiuderlo è stata la banda cittadina, accompagnando il pubblico con le sue note e suggellando una serata all’insegna della tradizione e della memoria storica.

