SARONNO – Ecco la settimana di celebrazioni per Sant’Antonio, ricca di eventi e tradizione, raccontata attraverso l’obiettivo di Armando Iannone. Le iniziative, tenutesi dall’11 al 17 gennaio, hanno trasformato Saronno in un borgo festoso. Anche quest’anno la kermesse, che ha richiamato a sè un grandissimo pubblico, si è ottenuto un gran successo. Tra i momenti più suggestivi, il borgo contadino con personaggi in costume d’epoca, la benedizione degli animali e dei mezzi, il grande corteo storico e il tradizionale falò finale, simbolo di speranza e rinnovamento. Non sono mancati laboratori creativi, spettacoli folkloristici e le immancabili proposte gastronomiche come la polenta e i piatti della tradizione.

Armando Iannone ha immortalato con maestria i momenti salienti, creando un racconto fotografico che cattura l’anima di una festa capace di unire fede, cultura e comunità. Le sue immagini regalano uno sguardo unico su una tradizione che continua a vivere grazie al lavoro dei saronnesi.

(foto di Armando Iannone)

