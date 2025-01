La magia del corteo storico di Sant’Antonio rivive attraverso l’obiettivo di Edio Bison, che ha saputo immortalare i dettagli più suggestivi dell’evento svoltosi ieri pomeriggio a Saronno. Le sue 13 immagini raccontano una giornata di emozioni e tradizioni, tra volti dei figuranti, scorci della città e momenti unici che hanno reso indimenticabile la manifestazione.

Le foto offrono una prospettiva speciale su uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, mostrando la cura dei dettagli nei costumi, l’entusiasmo del pubblico e la bellezza della chiesetta di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto, cuore simbolico del corteo.

Gli scatti, ora raccolti in una speciale fotogallery, rappresentano un prezioso documento visivo per chi ha partecipato e per chi vuole scoprire o ricordare questa storica tradizione.

