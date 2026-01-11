SARONNO – Volti, sguardi e dettagli raccontano più di mille parole il corteo storico di sant’Antonio negli scatti di Edio Bison. La fotogallery è un viaggio dentro la rievocazione, attraverso le espressioni dei figuranti, la concentrazione degli sbandieratori, l’orgoglio di chi indossa costumi ricchi di storia e il sorriso di chi sfila tra due ali di pubblico.

Le immagini restituiscono la varietà del corteo, lunghissimo e partecipato, con gruppi folkloristici, musicisti e rappresentazioni della vita contadina che hanno animato le strade del centro. Ci sono i volti noti della città ma anche quelli meno conosciuti, dei volontari e dei figuranti che rendono possibile ogni anno la manifestazione.

Uno sguardo particolare è dedicato ai dettagli: i tessuti dei costumi, gli accessori, le mani che reggono strumenti e simboli. Un racconto per immagini che restituisce il cuore popolare e condiviso della festa.

