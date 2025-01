SARONNO – Ieri pomeriggio, il corteo storico di Sant’Antonio ha riscosso un enorme successo, attirando un folto pubblico che ha riempito le vie del centro e gli spazi intorno alla chiesetta dedicata al santo. L’evento, iniziato alle 15, ha animato la città con una rievocazione ricca di fascino, storia e tradizione.

I figuranti in costume, accompagnati da gruppi folkloristici, hanno riportato in vita momenti significativi della storia di Saronno e della chiesetta di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto. Dal Medioevo all’Ottocento, la rappresentazione ha affascinato adulti e bambini, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Il corteo è stato accolto con entusiasmo lungo tutto il percorso, con applausi calorosi da parte del pubblico. In tanti si sono radunati sia nelle vie centrali che nei pressi della chiesetta, trasformando il pomeriggio in un’occasione di festa per tutta la comunità.

La manifestazione ha confermato il forte legame dei saronnesi con le loro tradizioni e la capacità di attrarre visitatori anche dai comuni vicini, regalando a tutti un evento indimenticabile.

QUI IL FOTORACCONTO DALL’ALTO DI STEFANO BERGAMINI

