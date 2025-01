SARONNO – È stato il falò di Sant’Antonio a illuminare e riscaldare la notte di venerdì 17 gennaio, con i saronnesi che hanno sfidato le temperature rigide per partecipare al momento conclusivo della settimana di eventi organizzata dai volontari legati alla Sacra Famiglia.

Numerose famiglie hanno preso parte all’iniziativa, iniziando la serata al borgo per poi spostarsi presso l’oratorio dove si è svolta l’accensione del falò. La pira, costruita con legna e adornata con desideri, preghiere e auspici per il nuovo anno, ha rappresentato un simbolo di unione e speranza per la comunità. La serata si è aperta con la benedizione realizzata in collaborazione con il Museo Gianetti con l’artista Angelo Zilio. Quindi la benedizione del falò sempre ad opera di don don Andrea Rabassini prima dell’accensione da parte di Paolo Legnani. A bruciare anche la scatola con i desideri e le preghiere dei saronnesi. Il falò, con le sue fiamme, ha regalato calore e un’atmosfera suggestiva, lasciando tutti con l’appuntamento per la prossima edizione.

Nella fotogallery dedicata all’evento, è possibile ammirare le immagini della catasta di legna, dei volontari, delle famiglie e, naturalmente, del grande falò che ha concluso la serata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti