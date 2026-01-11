SARONNO – Un corteo così lungo da arrivare a sfiorare il “testa coda”, con centinaia di figuranti, gruppi folkloristici e formazioni musicali, ha attraversato il centro cittadino per uno dei momenti più sentiti della Festa di sant’Antonio. La rievocazione storica si è confermata anche quest’anno come uno degli appuntamenti più partecipati, capace di richiamare pubblico lungo tutto il percorso e di trasformare le strade in un grande teatro a cielo aperto.

Un corteo da record

La sfilata si è distinta per numeri e varietà. Tanti, tantissimi i figuranti in costume, provenienti da realtà diverse, che hanno animato il corteo con musiche, colori e scene di vita contadina. Quando la testa della sfilata ha raggiunto corso Italia, la coda si trovava ancora nel primo tratto di via San Giuseppe. Una situazione che ha richiesto tutta l’esperienza della polizia locale, affiancata dai volontari della sicurezza e dai radioamatori, per evitare che il corteo si incrociasse con se stesso. Gli agenti hanno quindi fatto “stringere” i quadri, consentendo alla sfilata di proseguire in modo ordinato. Una scelta che ha avuto anche un risvolto positivo per il pubblico, che ha potuto osservare da vicino e per più tempo sbandieratori e costumi, e per i figuranti, che hanno avuto modo di interagire con grandi e piccoli lungo il percorso.

Volti noti e figuranti speciali

Come da tradizione, le autorità hanno atteso il passaggio del corteo nel borgo contadino. Presenti il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni, la sindaca Ilaria Pagani, l’assessore Mauro Lattuada, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata e i consiglieri Mauro Rotondo, Chiara Angaroni, Angelo Lovati e Cecilia Cavaterra. A colpire molti cittadini è stata soprattutto la presenza del vicesindaco Mattia Cattaneo che, come già in passato, ha scelto di partecipare al corteo come figurante. Quest’anno ha vestito i panni di un disegnatore dell’Isotta Fraschini, con tanto di fogli e schizzi sotto il braccio. Tra i volontari, invece, non è mancata la presenza del consigliere Gianpietro Guaglianone, ormai una presenza abituale della manifestazione con gli alpini.

Le contestazioni animaliste

Due i presidi animalisti lungo il percorso. In via San Giuseppe è stata confermata la presenza del gruppo 100% animalisti, con una delegazione ungherese e un momento di ricordo dedicato a Paolo Legnani. La novità di quest’anno è stata la presenza, in via Micca, di un gruppo più ampio composto da Task Force Animalista, Fronte Animalista, Avi Associazione Vegani Internazionali, NoMattatoi Milano, Leal, Codice Vegan e Cuneo Veg. La protesta si è svolta con cori e striscioni dai toni anche forti, contro la presenza di animali nel corteo e contro il passaggio di spettatori e spettatrici con indosso pellicce.

I più ammirati

Come sempre, tra le parti più fotografate del corteo ci sono stati i carretti storici. Particolarmente apprezzati quelli legati alle aziende saronnesi, dalla Lazzaroni all’ex Isotta Fraschini, senza dimenticare la Phonola che hanno raccontato pezzi importanti della storia industriale cittadina. Immancabile anche il carretto del vino, che ha attirato curiosi e appassionati grazie agli assaggi offerti agli spettatori lungo il percorso. Tanti apprezzamenti anche per il trucco dei malati di peste e per i ricchi vestiti rinascimentali.

Il discorso della sindaca

Al termine della sfilata, la sindaca Ilaria Pagani ha preso la parola per un intervento molto sentito. “Porto a tutti voi i saluti dell’amministrazione” ha esordito, sottolineando l’emozione di vivere la rievocazione storica per la prima volta da sindaca. Pagani ha definito la manifestazione non solo come uno spettacolo, ma come “una memoria viva, il racconto delle nostre radici e il modo con cui una comunità si riconosce e si ritrova”. Un passaggio è stato dedicato al lavoro svolto dietro le quinte, con un ringraziamento agli organizzatori, ai figuranti, alle associazioni e ai volontari impegnati per mesi, oltre a chi ha garantito la sicurezza dell’evento. Nel finale, il ricordo di Paolo Legnani, figura storica legata alla festa: “Quest’anno non è più con noi, ma resta nel cuore di chi lo ha conosciuto”.

Sicurezza e bilancio finale

Imponente il dispiegamento di uomini e mezzi per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento. Non si sono registrati particolari problemi né interventi dei soccorsi, ad eccezione della caduta di due ragazzi da un monopattino. L’episodio si è risolto senza conseguenze e senza necessità di trasporto in ospedale.

Per le foto si ringrazia il contributo di Tommaso Valarani

