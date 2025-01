SARONNO – La bella giornata di sole ha accompagnato la benedizione degli animali al borgo di Sant’Antonio. Alle 15 tanti padroni e i loro amici a 4 zampe si sono ritrovati davanti alla chiesetta dove don Andrea Rabassini ha impartito la benedizione.

Almeno una cinquantina i cani presenti al guinzaglio o nei trasportini. Alcuni con il cappottino altri sonnecchianti in braccio ai padroni. Non è mancata anche l’occasione per socializzare. Decisamente più nervoso e miagolante l’unico gatto presente e al sicuro in un trasportino blu. C’erano veri veterani della benedizione come chihuahua, pincher e labrador anche se i veri protagonisti sono stati i barboncini. New entry di quest’edizione due coccolatissimi Shiba Inu.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti