SARONNO – C’è un silenzio che parla più di mille parole nella chiesetta di Sant’Antonio Abate, quando la comunità si stringe attorno alla memoria di chi ha lasciato un segno profondo. Venerdì sera, alle 21, il Triduo di Sant’Antonio Abate ha vissuto uno dei momenti più intensi e partecipati della festa, con la Santa Messa solenne concelebrata e la benedizione della targa dedicata a Paolo Legnani.

La liturgia è stata presieduta da don Andrea Rabassini insieme al diacono Massimo Tallarini e a don Alberto Corti, arrivato a Saronno appositamente per essere vicino ai fedeli del quartiere Prealpi in un passaggio tanto sentito. Una presenza che ha dato ancora più forza a una celebrazione vissuta con raccoglimento, emozione e gratitudine.

Al centro dell’altare, la targa in ceramica ha raccolto sguardi e pensieri. Poche parole, nette e profonde: “Fare del bene e farlo bene”. Una frase che riassume lo stile e l’eredità di Paolo Legnani, fondatore del gruppo storico Sant Antoni da Saronn, ricordato come uomo capace di unire passione, impegno e cura per la comunità. La targa, donata dal Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti di Saronno, è diventata segno concreto di una memoria che continua a vivere.

La benedizione ha trasformato il ricordo in responsabilità condivisa. Non solo un omaggio, ma un invito a custodire e proseguire un cammino fatto di dedizione silenziosa e amore per le tradizioni. In quella chiesetta, venerdì sera, la festa di Sant’Antonio ha mostrato il suo volto più autentico: quello di una comunità che non dimentica.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09