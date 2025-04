SARONNO – Si sono concluse le celebrazioni per la Festa della liberazione a Saronno, che nella mattinata di venerdì 25 aprile hanno visto la partecipazione di autorità, associazioni e cittadini. Il ritrovo è avvenuto alle 10 in piazza Libertà con l’alzabandiera, eseguito dall’associazione nazionale carabinieri, con il tricolore subito portato a mezz’asta per il lutto in corso per Papa Francesco.

Guidato dal commissario prefettizio Antonella Scolamiero e dal subcommissario Federica Crupi, il corteo ha attraversato le vie cittadine, fermandosi nei luoghi simbolici per la deposizione delle corone d’alloro, fino a piazza Caduti Saronnesi, dove si sono tenuti i discorsi ufficiali. Tra gli interventi, il docente universitario Fabio Minazzi ha richiamato il valore morale della resistenza, mentre Claudio Castiglioni dell’Anpi ha ricevuto numerosi applausi per i riferimenti all’attualità. Momento toccante anche il ricordo del partigiano Aurelio Legnani, “Gatto”, classe 1926.

La cerimonia si è conclusa con lo scoprimento di una targa commemorativa alla rotonda di via del Malnino, dedicata ai partigiani caduti il 26 aprile 1945. Le emozioni della giornata sono state catturate negli scatti di Armando Iannone, che ha saputo raccontare con sensibilità ogni momento della commemorazione.

(foto di Armando Iannone)

