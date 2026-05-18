SARONNO – Duecentocinquanta bambine e bambini protagonisti questa mattina, lunedì 18 maggio, al Parco Salvo D’Acquisto per la “Giornata sulla sicurezza”, iniziativa dedicata all’educazione stradale e all’uso corretto della bicicletta. Tra prove pratiche, percorsi stradali e momenti formativi, gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie cittadine hanno potuto imparare le regole della sicurezza divertendosi.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Polizia locale Saronno Apollos in collaborazione con il comando della polizia locale e con il patrocinio del Comune di Saronno. Presenti numerose realtà del territorio che hanno affiancato i ragazzi nelle diverse attività: Croce rossa italiana Saronno, Fiab Saronno Ciclcittà, Pedale Saronnese, Lions Club Saronno, Decathlon e Apollos Saronno.

Nel corso della mattinata i bambini hanno affrontato il percorso del campo di educazione stradale allestito nel parco, imparando a riconoscere segnali, precedenze e comportamenti corretti da tenere in strada. Spazio anche alla manutenzione delle biciclette con dimostrazioni pratiche e consigli utili per muoversi in sicurezza.

Gli agenti della polizia locale hanno seguito passo dopo passo le attività spiegando ai più piccoli l’importanza del rispetto delle regole e dell’attenzione verso pedoni e altri utenti della strada. Coinvolti anche volontari e associazioni cittadine che hanno trasformato il parco in una vera aula all’aperto dedicata alla mobilità sostenibile e alla prevenzione.

L’iniziativa rientra nel corso sperimentale di educazione stradale promosso in città e aveva come slogan “Regaliamoci la sicurezza, partiamo in quarta”.

Le foto dell’evento sono di Diego Pastore.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09