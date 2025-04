SARONNO – Caschi in testa, sorrisi entusiasti e occhi pieni di stupore: è stata una mattinata indimenticabile quella vissuta oggi, lunedì 7 aprile, in piazza Libertà da 250 alunni delle scuole elementari di Saronno. L’iniziativa, inserita nel programma di educazione stradale organizzato dal comando della polizia locale, ha trasformato il cuore della città in un grande spazio educativo e interattivo, dove i bambini hanno potuto incontrare da vicino le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso.

A guidare l’attività, con grande passione e professionalità, è stata Barbara Milletich, che ha coordinato l’evento con il supporto operativo degli agenti della polizia locale. Tra loro anche il vigile Ciro Crivellaro, che ha tenuto una mini-lezione su regole e comportamenti corretti da tenere in strada, conquistando l’attenzione e la simpatia dei più piccoli.

Uno dei momenti più emozionanti della mattinata è stato il test drive con i quad: grazie alla collaborazione della Protezione civile e dell’associazione Anc, i bambini hanno potuto provare in tutta sicurezza il percorso tracciato, sperimentando in prima persona l’importanza di attenzione e rispetto delle regole.

Non sono mancati i vigili del fuoco del comando di Saronno, che hanno mostrato ai bambini le dotazioni di un’autopompa e li hanno fatti salire sul mezzo, regalando loro un momento di grande emozione. Polizia di Stato e Guardia di finanza hanno presentato una volante, mentre i carabinieri della compagnia di Saronno hanno portato la stazione mobile, spiegando le funzioni del veicolo e le attività quotidiane dell’Arma.

Anche la Croce rossa di Saronno ha partecipato attivamente, con una lezione su come funziona il primo soccorso, mostrando l’ambulanza e permettendo ai bambini di esplorarne gli interni insieme all’equipaggio.

Una giornata di festa e scoperta, che ha coinvolto tutte le quarte delle scuole saronnesi in un percorso educativo fatto di incontri, prove pratiche e tanti sorrisi. Un’occasione preziosa per avvicinare i più piccoli alla cultura della sicurezza, del rispetto e della cittadinanza attiva.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09