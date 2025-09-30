SARONNO – Un albero per ricordare Valentino Ripamonti, il “nonno amico” che per anni ha accompagnato con discrezione e affetto la vita della scuola elementare Pizzigoni di via Parini. Martedì 30 settembre, alle 16.30, oltre 300 bambini insieme alle docenti e al comitato genitori hanno preso parte a una cerimonia semplice ma intensa per mantenere viva la memoria del volontario scomparso un mese fa. Presente anche una delegazione della polizia locale e dell’associazione Apollos.

Il grande albero del giardino scolastico, il più maestoso, da oggi porta il suo nome: “l’albero di Valentino”. Un simbolo, come ha spiegato il dirigente scolastico Gabriele Musarò, che ben rappresenta le “radici solide e la presenza costante, ossigeno per tutti i bambini”.

La cerimonia ha visto protagonisti i più piccoli, che hanno voluto salutare ancora una volta il loro “nonno amico” con un lungo applauso e un coro dedicato. Hanno anche realizzato un grande telo con le impronte colorate delle loro mani, mentre i genitori hanno preparato una targhetta ecologica da apporre sull’albero. Alla famiglia sono stati donati anche un pacco di disegni, segno dell’affetto sincero dei bambini.

Accanto alla comunità scolastica, non è mancata la famiglia di Ripamonti: la moglie Nella, le figlie e i nipoti hanno raccolto l’abbraccio commosso di tutti i presenti.

Valentino Ripamonti è stato per decenni una presenza importante nel volontariato cittadino: prima con la Croce rossa negli anni Settanta e Ottanta, poi come punto di riferimento dell’Associazione nazionale carabinieri di Saronno. Una vita dedicata al servizio degli altri, sempre pronto a offrire il suo aiuto, il suo sorriso e la sua capacità di affrontare con equilibrio ogni circostanza.

La sua figura rimane oggi un esempio di impegno e generosità, che la comunità scolastica ha voluto scolpire nella memoria collettiva con un gesto semplice, ma dal profondo significato.