SARONNO – Quattrocento visitatori in due giorni: si è conclusa con un bilancio positivo la prima partecipazione di Spii alle Giornate Fai d’Autunno. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, la sede di Saronno ha aperto le porte dalle 10 alle 18, accogliendo cittadini, appassionati e famiglie.

Una storia iniziata nel 1947, raccontata proprio nei luoghi in cui continua a svilupparsi. Dalla presentazione in Sala Evo agli spazi della Sala Expo, il percorso ha avvicinato il pubblico all’evoluzione dei prodotti e alle tecnologie che si trovano dietro i comandi di un treno.

La visita è proseguita in produzione e nella sala prove, seguendo le fasi che portano dall’idea alla realizzazione di un prodotto. Le spiegazioni delle guide hanno permesso di collegare ciò che era esposto al lavoro quotidiano delle persone di Spii.

Tra i partecipanti c’erano anche famiglie e bambini, incuriositi da un mondo che continua ad affascinare tutte le età. Osservare da vicino le postazioni di guida e scoprirne i comandi è stato un modo concreto per avvicinarsi alla tecnologia ferroviaria.

Al termine della visita, un pacchettino di figurine con i master controller Spii stilizzati ha lasciato ai partecipanti un ricordo dell’esperienza. Un piccolo omaggio per i più giovani e per gli adulti che, davanti al fascino del treno, sono tornati per un momento bambini.

L’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione con la Delegazione Fai del Seprio e dall’impegno dei vertici e dei collaboratori Spii, che hanno accompagnato personalmente i visitatori. Con il patrocinio del Comune di Saronno, il weekend ha offerto un’occasione di incontro tra l’azienda e la comunità locale.

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