SARONNO – Sei nuovi tigli e un intenso ricordo di un saronnese che ha fatto tanto per la comunità e la valorizzazione del verde cittadino. Sono gli elementi al centro dell’iniziativa che ha animato il parco De Rocchi, in piazza Unità d’Italia, in occasione della Giornata nazionale degli alberi.

Ieri sabato 22 novembre l’associazione Semplice Terra Aps e Legambiente, con il supporto del Comune, hanno coordinato la messa a dimora delle piante. Uno dei tigli è dedicato a Franco Turconi, recentemente scomparso, presidente e tra i fondatori di Semplice Terra, realtà che segue gli orti urbani in città e nel comprensorio. Una seconda targa è stata collocata vicino al tiglio “Alighiero” di piazza De Gasperi, accanto a quella che già ricorda le attività culturali a cui Turconi aveva preso parte.

Durante l’appuntamento è stato sottolineato il contributo di Turconi alla tutela dell’ambiente e al coinvolgimento delle nuove generazioni. E’ stata una mattina intensa a cui hanno partecipato gli attivisti di Semplice terra ma anche i consiglieri comunali Simone Galli e Angelo Lovati con l’assessore al Verde Mauro Lattuada.

