SARONNO – Musica e skateboard per tutta la giornata di domenica 26 aprile, con una partecipazione stimata tra le 700 e le 800 persone: è il bilancio dell’evento dedicato ai giovani che ha animato la città, richiamando skater e curiosi da tutta la zona.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica The Other Side Asd in collaborazione con la community di Klin Fm, con il supporto dell’ufficio sport e della giunta comunale. Proprio il contributo dell’amministrazione ha reso possibile la realizzazione di una giornata aperta a tutti, non solo agli appassionati di skateboard.

Durante l’evento si sono alternati momenti sportivi e musicali, creando un’atmosfera partecipata e accessibile. Per tutta la giornata l’area è rimasta frequentata da centinaia di persone, tra giovani, famiglie e gruppi di amici.

Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, che ha confermato l’interesse per proposte rivolte al mondo giovanile e la capacità di fare rete tra associazioni e istituzioni locali.

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