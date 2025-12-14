SARONNO – Un pomeriggio di musica e atmosfera natalizia ha attraversato il centro cittadino sabato 13 dicembre grazie al concerto itinerante dei Celtic Knot Pipes and Drums. Cornamuse e percussioni tradizionali scozzesi hanno scandito il ritmo di un percorso molto partecipato, capace di attirare famiglie, curiosi e appassionati lungo le vie illuminate a festa.

La partenza è avvenuta da Villa Gianetti alle 16, con il gruppo che si è poi mosso tra strade e piazze, accompagnando il pubblico fino al cuore della città. Il repertorio, dedicato alle musiche natalizie, ha creato un contrasto suggestivo tra sonorità celtiche, luminarie e l’albero di Natale in piazza Libertà, dove molti si sono fermati ad ascoltare e fotografare.

Tra kilt, tamburi e cornamuse, il concerto ha trasformato il centro in un palcoscenico a cielo aperto, regalando due ore di spettacolo fino alle 18. Un evento che ha unito tradizione musicale, spirito natalizio e voglia di stare insieme, raccontato ora attraverso la fotogallery che ripercorre i momenti più significativi del pomeriggio.

