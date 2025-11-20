SARONNO – Oggi, giovedì 20 novembre, Saronno si è fermata per l’ultimo saluto a Piergiuseppe Vellini, per tutti Piero da Saronno, il videomaker che per anni ha raccontato con passione la vita della città.

La bara di legno chiaro, coperta da rose bianche, è stata accolta in Prepositurale dove circa 250 persone si sono riunite per rendergli omaggio. Presenti la moglie Emilia, la figlia Silvia, amici, associazioni, rappresentanti del mondo sportivo e molte delle persone che negli anni aveva immortalato con la sua telecamera. In prima fila anche sindaca, assessori, consiglieri comunali ed ex sindaci. Accanto alla bara, il gonfalone del comune a lutto e il picchetto degli alpini. Durante la cerimonia, il prevosto monsignor don Giuseppe Marinoni ha ricordato il valore del suo lavoro come testimonianza culturale per la città. Commosso anche il saluto del gruppo Imi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09