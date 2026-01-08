SARONNO – Il termometro sceso fino a -6 gradi. Così si è svegliata Saronno oggi, giovedì 8 gennaio, con una delle mattine più fredde degli ultimi anni.

Il valore registrato rappresenta la temperatura minima della giornata e si colloca nettamente sotto la media stagionale. A gennaio, infatti, le minime abituali oscillano attorno ai -1/-2 gradi, mentre scendere fino a -6 significa entrare in una fase di gelo vero, sempre più rara soprattutto se si guarda agli ultimi inverni.

Un freddo che arriva quasi a sorpresa. Le ultime settimane, tra fine autunno e inizio inverno, erano state caratterizzate da temperature spesso miti, poche gelate e giornate più vicine all’autunno che alla stagione fredda. Il brusco calo degli ultimi giorni, dall’inizio del 2026, segna quindi una rottura netta rispetto all’andamento recente.

Le conseguenze si sono viste anche lungo il torrente Lura, dove in diversi tratti si sono formate lastre di ghiaccio, un fenomeno che non passa inosservato nel cuore del Saronnese. Un’immagine che riporta alla memoria quanto accaduto nel 2017, quando il Lura apparve quasi completamente ghiacciato, complice una lunga fase di freddo intenso e una portata d’acqua particolarmente ridotta.

Anche oggi il gelo ha lasciato il segno, regalando uno scorcio invernale insolito e ricordando che, nonostante gli ultimi anni più indulgenti, l’inverno sa ancora farsi sentire.

