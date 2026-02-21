SARONNO – Con la consegna delle chiavi della città a Re Amaretto e Regina Granella è partito ufficialmente il Carnevale saronnese. Nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio, nei giardini di Villa Gianetti, la sindaca Ilaria Pagani ha aperto simbolicamente i festeggiamenti davanti a tante famiglie e a numerosi bambini in maschera.

Il parco di via Roma si è trasformato in uno spazio di gioco e colori, animato da costumi, musica e momenti di intrattenimento. La cerimonia ha segnato l’avvio del calendario di iniziative che accompagnerà la città fino agli eventi principali, a partire dalla sfilata prevista nelle vie del centro, momento più atteso della manifestazione e capace ogni anno di coinvolgere associazioni, gruppi e famiglie.

Tra i primi appuntamenti anche l’iniziativa della biblioteca civica, che ha proposto un laboratorio creativo ispirato al mondo di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. L’attività è partita dalla lettura del libro “Il gran Carnevale” di Roberto Piumini e ha visto i più piccoli realizzare orecchie da Bianconiglio e sorrisi dello Stregatto, mentre i partecipanti più grandi si sono cimentati nella creazione di originali cappelli da Cappellaio Matto.

Il laboratorio ha avuto un significato speciale anche grazie alla risposta della città all’appello lanciato nelle scorse settimane dalla biblioteca e rilanciato anche da ilSaronno, che invitava a donare mazzi di carte spaiate o inutilizzate. Le carte raccolte sono state riutilizzate come materiali decorativi e strumenti per le attività educative.

Al termine dell’incontro, alcune carte avanzate sono state consegnate ai bambini, che potranno utilizzarle per piccoli giochi didattici legati al riconoscimento dei numeri e ai primi esercizi di calcolo. Un modo creativo e sostenibile per unire festa, fantasia e apprendimento, confermando lo spirito partecipato del Carnevale cittadino.

