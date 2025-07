SARONNO – Una pianta è caduta negli ultimi giorni nel parco dell’ex Seminario di via Varese, proprio sopra la struttura del nuovo palco ultimata ma non ancora inaugurata. Il tronco si è adagiato sul tetto della copertura in metallo verde, senza provocare, almeno visibilmente dall’esterno, danni strutturali rilevanti. L’episodio è stato segnalato al Comune da alcuni residenti e passanti che, passeggiando lungo la recinzione del parco, hanno notato l’albero abbattuto.

Secondo le prime ipotesi, a causare la caduta potrebbe essere stato il maltempo che ha colpito la zona lo scorso weekend, con pioggia intensa e raffiche di vento. Una situazione che potrebbe aver favorito il cedimento dell’albero.

Il parco, completamente riqualificato nei mesi scorsi, non è ancora stato aperto al pubblico. I lavori di sistemazione e piantumazione sono terminati e l’apertura era prevista per ottobre.

Oltre alla rimozione dell’albero bisognerà capire se il palco è stato danneggiato e verificare se le piante vicine abbiano eventuali problemi di stabilità.

