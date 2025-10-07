SARONNO – Un viaggio nella devozione popolare, tra fede, arte e memoria collettiva. È quello proposto dal Circolo Culturale Saronnese con la mostra di immagini di Santi e Papi allestita all’ufficio postale di via Varese 130, in collaborazione con Poste Italiane. L’esposizione è aperta dal 3 ottobre e accompagna i visitatori alla scoperta della storia delle immaginette sacre, piccoli capolavori che hanno attraversato i secoli mantenendo intatto il loro valore spirituale e affettivo.

Le origini dei “santini” risalgono al Medioevo, quando le prime figure religiose venivano realizzate e dipinte a mano per accompagnare le preghiere dei fedeli. Spesso inserite nei libri di devozione o in oggetti liturgici, rappresentavano un legame concreto con il divino.

Con l’invenzione della stampa nel XV secolo, la diffusione delle immagini sacre divenne più ampia e accessibile: i “santini” iniziarono così a circolare in tutto il mondo cristiano, assumendo forme e funzioni diverse. Nel tempo sono diventati segni di benedizione, simboli di protezione nei momenti difficili o semplici ricordi di eventi religiosi, tramandati di generazione in generazione.

La mostra invita il pubblico a riscoprire questa antica tradizione, fatta di arte, fede e memoria condivisa, attraverso una collezione che racconta la storia della spiritualità popolare italiana.

