SARONNO – Zaini in spalla, occhi curiosi e tanta voglia di scoprire la nuova scuola. È stata una mattinata di forte emozione quella di oggi, lunedì 14 settembre, alla nuova scuola Rodari, finalmente consegnata ai bambini dopo un percorso lungo e complesso e, soprattutto, dopo l’incendio che aveva fatto temere per l’apertura in tempo per l’inizio dell’anno scolastico.

La prima cerimonia è iniziata alle 8,30 con l’accoglienza degli alunni dalla seconda alla quinta. Bambini sorridenti ed emozionati, accompagnati dai genitori, hanno trovato ad attenderli insegnanti, personale scolastico, tecnici, rappresentanti dell’impresa e numerose autorità cittadine.

Presenti la sindaca Ilaria Pagani, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, gli assessori Matteo Fabris, Lucy Sasso e Mauro Lattuada e i consiglieri Marina Ceriani, Gianpietro Guaglianone, Mauro Rotondi, Chiara Angaroni e Augusto Airoldi. Alla cerimonia hanno partecipato anche l’ex vicesindaca Laura Succi e l’ex assessore Franco Casali: una presenza che ha sottolineato la continuità di un progetto seguito da più amministrazioni. Insomma al taglio del nastro hanno partecipato rappresentanti dell’Amministrazione, della scuola e dell’impresa, insieme all’architetto Cristina Castiglioni, responsabile unico del progetto. Un momento corale per segnare simbolicamente la consegna dell’edificio alla comunità scolastica.

Particolarmente emozionata la sindaca Pagani, che prima del taglio del nastro ha ricordato il lavoro svolto negli anni e ha ringraziato chi ha contribuito a rendere possibile l’apertura. Il primo nastro scelto è stato biancoceleste, con i colori della città. Quello tricolore sarà invece riservato alla vera e propria inaugurazione, che sarà organizzata insieme alle maestre e ai bambini quando saranno terminati anche i lavori alla palestra, ancora non utilizzabile dopo i danni provocati dall’incendio.

Grande emozione anche per la Cgm, l’impresa che ha realizzato la scuola e che dopo l’incendio ha dovuto affrontare settimane di lavoro supplementare. La direttrice tecnica Patrizia Fagioli ha raccontato lo sforzo compiuto dalle maestranze: “Ci abbiamo messo l’anima veramente, soprattutto dopo l’incendio”. Operai e tecnici hanno lavorato per tutto luglio e agosto, anche di notte, rinunciando alle ferie per rispettare l’obiettivo dell’apertura. “Abbiatene cura come noi abbiamo avuto cura nella realizzazione di questo edificio”, l’appello rivolto ai bambini.

Parole confermate anche dal dirigente scolastico Raffaele Scala, che ha raccontato uno degli aspetti più forti della corsa contro il tempo: “Si è lavorato fino a ieri. So che si è lavorato giorno e notte, gli operai che avevano bisogno ogni tanto di riposarsi dormivano a terra”. Un’immagine che restituisce la portata dello sforzo necessario per arrivare all’apertura.

Una volta entrati, i bambini hanno trovato anche una sorpresa: il murales che caratterizzava la vecchia Rodari e che la Cgm ha voluto far rivivere nella nuova scuola. La scoperta dell’opera ha aggiunto un altro momento di emozione a una mattinata già carica di significati, soprattutto dopo i danni dell’incendio e il lavoro straordinario necessario per recuperare quanto compromesso.

Alle 9 è stata poi la volta dei bambini delle classi prime, protagonisti di una seconda accoglienza e di un nuovo taglio del nastro, questa volta fucsia, in sintonia con uno dei colori che caratterizzano l’esterno della nuova Rodari.

A tutti, dai più grandi ai bambini che oggi hanno iniziato per la prima volta la scuola primaria, è arrivata la stessa raccomandazione: avere cura degli spazi. “Questa non è la scuola del dirigente, non è la scuola delle insegnanti, è la scuola di Saronno quindi deve essere preservata e custodita gelosamente da tutti”, ha sottolineato Scala, ricordando che l’edificio sarà la casa scolastica non solo degli attuali alunni, ma anche dei bambini che arriveranno negli anni a venire.

Complessivamente saranno circa 250 i bambini che vivranno ogni giorno la nuova Rodari. Oggi per loro il primo ingresso nelle aule, tra curiosità, sorrisi e qualche inevitabile emozione. Per l’inaugurazione ufficiale bisognerà invece attendere il completamento della palestra: quella sarà la grande festa della scuola, organizzata con insegnanti e alunni e celebrata con il nastro tricolore.

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