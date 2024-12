SARONNO – Alla scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco si è festeggiato il Natale: una colorata festa che ha visto la partecipazione anche delle famiglie.

“La nostra idea di festa tutti insieme – dicono gli organizzatori – L’infanzia San Giovanni Bosco ormai è da tempo che coinvolge le famiglie nei momenti più belli di festa, per vivere insieme, per condividere, perché siamo tutti una grande famiglia con un unico obiettivo, l’educazione e la crescita dei bambini che abbiamo. Ed ecco allora una grande tombolata dove gioco, collaborazione, risate, canti e balli hanno permesso di vivere momenti davvero piacevoli.”

“Grazie ai bambini, i veri protagonisti. Grazie ai genitori, che con la loro collaborazione ci hanno affiancate. Grazie alle collaboratrici scolastiche che con tanta pazienza hanno realizzato la scenografia e poi riordinato il tutto. E grazie alle insegnanti che come sempre ci credono fino in fondo e ce la mettono tutta per creare quella comunità educante che deve essere il fondamento di ogni tipo di relazione”, concludono.