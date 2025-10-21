SARONNO – Alla scuola primaria “Gianni Rodari” di Saronno si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con la storica Festa d’autunno, una tradizione che da oltre dieci anni unisce alunni, insegnanti e famiglie in un clima di festa e partecipazione.

L’iniziativa, organizzata con cura dagli insegnanti in collaborazione con l’associazione Genitori Rodari (Agr), ha rappresentato un momento di grande significato per tutta la comunità scolastica. Come da consuetudine, durante la cerimonia sono stati presentati ufficialmente i “primini”, accolti da compagni, docenti e genitori. Tutti insieme hanno cantato l’inno della scuola, simbolo di appartenenza e spirito di gruppo. Tra i momenti più sentiti, la consegna delle chiavi dell’orto didattico: i bambini delle classi quarte le hanno donate simbolicamente ai compagni di terza, che da quest’anno se ne prenderanno cura, continuando il progetto educativo legato alla natura e alla sostenibilità.

Alla festa hanno partecipato anche il nuovo dirigente scolastico, Raffaele Scala, e il vicepreside, che hanno espresso il loro entusiasmo per l’energia e la partecipazione che caratterizzano la scuola Rodari.

Durante la giornata, per raccogliere fondi a sostegno delle attività scolastiche, sono stati allestiti stand con piantine, libri e un piccolo bar gestito dai genitori. Grande la partecipazione delle famiglie, che hanno contribuito a rendere l’evento un momento di incontro e allegria.

Il momento più emozionante è stato senza dubbio l’uscita dei bambini di prima accompagnati dai ragazzi di quinta, un gesto simbolico che rappresenta il passaggio di testimone e l’unione tra le generazioni della scuola Rodari.

(foto dell’evento)

