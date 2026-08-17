SARONNO – Spesa interrotta e tutti fuori dal supermercato. È scattato stamattina, lunedì 17 agosto, intorno alle 10 l’allarme antincendio all’Esselunga di via Novara. I clienti presenti nel punto vendita sono stati fatti uscire e si sono radunati all’esterno, cercando riparo dal caldo all’ombra e sotto le tettoie delle rastrelliere dei carrelli. Ad uscire anche il personale che ha accompagnato tutta l’operazione per assicurarsi ch tutto si svolgesse con calma.

All’interno del supermercato era stato avvertito un forte odore di bruciato. Immediata, come previsto dalle procedure di sicurezza, l’evacuazione del punto vendita.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per le verifiche e per individuare l’origine dell’allarme. Secondo una prima ipotesi, ancora da confermare, l’episodio sarebbe legato a una fuoriuscita di anidride carbonica (CO2) nella zona della cabina elettrica, dove si sarebbe sviluppato anche del fumo. La situazione è stata comunque rapidamente riportata sotto controllo.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore)

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