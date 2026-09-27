SARONNO – Si è tenuto lo scorso sabato 19 settembre, all’ufficio postale di via Varese 130 a Saronno, un appuntamento dedicato alla storia dell’Alfa Romeo, nell’ambito della mostra Alfa Romeo tra storia e passione.

Il momento centrale è stato l’annullo filatelico dedicato alle automobili Alfa Romeo, realizzato in occasione del centenario del marchio. Un momento celebrato insieme ai protagonisti dell’iniziativa: la sindaca Ilaria Pagani, Silvia Mazzola di Arcadia, Elvira Ruocco, per anni responsabile dell’Archivio Storico Alfa Romeo, l’autore del libro dedicato alla sua esperienza Rodolfo Solera e i rappresentanti dell’associazione Il Tramway.

L’appuntamento ha unito così la presentazione del volume Elvira Ruocco. Alfa Romeo tra storia e passione, il racconto dell’esperienza maturata all’interno dello storico marchio automobilistico e un gesto filatelico dal particolare valore simbolico.

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