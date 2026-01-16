SARONNO – “Non vogliamo colpevoli o proteste vuote. Siamo qui solo per avere una migliore organizzazione e quindi una migliore vita scolastica”. Sono queste le parole dei rappresentanti di istituto dell’Itc Zappa, Thomas Fornasieri e Lorenzo Monfrecola, che stamattina hanno dato voce alle rimostranze degli oltre mille studenti della scuola. Al freddo e sotto la pioggia, senza entrare in classe. È iniziata così la mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio, per gli studenti dell’Itc Zappa, che hanno scelto di restare fuori dall’istituto per protestare contro quella che definiscono una disorganizzazione cronica.

La decisione è maturata dopo mesi di malumori e confronti tesi, arrivati anche sui tavoli del consiglio d’istituto, dove in diverse occasioni ai ragazzi non è mancato il sostegno della componente genitori.

La “goccia che ha fatto traboccare il vaso”, spiegano i rappresentanti d’istituto degli studenti, è l’imminente chiusura del bar scolastico, che avverrà il prossimo 31 gennaio. Una possibilità legata alla scadenza della convenzione, già nota fin dal momento della stipula risalente a tre anni fa, ma che ora rischia di tradursi in un nuovo disagio per la comunità scolastica. Un episodio che, secondo gli studenti, rappresenta solo l’ultimo atto di una dinamica ripetuta nel tempo. A farne le spese anche il capitolo dei viaggi di istruzione, penalizzati dall’arrivo di due circolari “a dir poco confuse” subito prima delle vacanze natalizie.

Ieri mattina dopo consiglio di istituto si è tenuta la riunione dei rappresentati classe, da cui è arrivata la decisione di manifestare in un presidio. Da qui la scelta di rendere visibile il disagio, restando fuori dall’edificio nonostante le condizioni meteo avverse. Dalle 8.10, orario del suono della campanella, gli studenti hanno presidiato il cancello della scuola, senza mai ostruirne il passaggio, con striscioni e fumogeni.

