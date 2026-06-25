SARONNO – All’oratorio estivo della Sacra Famiglia il tradizionale incontro con la polizia locale ha assunto una veste diversa grazie al laboratorio di giornalino, che ha trasformato i partecipanti in piccoli cronisti.

Muniti di curiosità e voglia di capire, i ragazzi hanno rivolto agli agenti numerose domande sul loro lavoro. Hanno chiesto come si diventa poliziotto, quali siano le difficoltà che si incontrano ogni giorno e quali, invece, siano gli aspetti più gratificanti di una professione al servizio della comunità. Non sono mancati i quesiti sulla volante e sulle attrezzature utilizzate durante il servizio. Gli agenti hanno risposto con disponibilità, raccontando esperienze e spiegando ai bambini l’importanza del rispetto delle regole.

L’incontro conferma una collaborazione ormai consolidata tra l’oratorio estivo e la polizia locale di Saronno, una presenza che negli anni è diventata una piacevole tradizione. “È sempre bello collaborare con la polizia locale di Saronno, una realtà preparata e disponibile”, spiega il responsabile del progetto. Un rapporto che non si limita ai momenti formativi, ma prosegue anche in occasioni più informali e divertenti, come l’ormai immancabile partita di calcetto che ogni estate coinvolge agenti e ragazzi.

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