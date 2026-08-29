SARONNO – Sedie tutte occupate e pubblico numeroso e attento per la prima serata di Animatica, il piccolo festival di corti di animazione organizzato dall’associazione culturale Il Tassello.

La manifestazione ha registrato il sold out, con una grande partecipazione per la proiezione dei 13 cortometraggi selezionati per l’edizione di quest’anno. Un pubblico di tutte le età ha seguito le opere in programma malgrado verso la fine della serata è sia arrivata la pioggia.

Presente anche l’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio, che ha sottolineato l’importanza di sostenere iniziative culturali come Animatica e il lavoro portato avanti dagli organizzatori.

Il festival prosegue oggi, sabato 29 agosto, con la seconda giornata. Il programma prevede diverse attività, tra cui Minimatica, dedicata ai più piccoli, workshop e momenti di animazione. Spazio poi alle premiazioni dei cortometraggi e alle menzioni speciali, che chiuderanno questa edizione.

Nella fotogallery le immagini della prima serata, con il pubblico che ha riempito gli spazi del festival.

(immagini con la collaborazione di Tommaso Valarani)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09