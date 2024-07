SARONNO – Investimento pedone in via Roma. Il riferimento va all’incidente avvenuto oggi sabato 6 luglio. Vittima del sinistro un anziano residente a poca distanza dal luogo del sinistro avvenuto poco dopo le 15,30 subito dopo la rotonda tra via Miola e via Piave.

La vettura, guidata da un trentenne, arrivava proprio dalla rotonda e procedeva in direzione di Solaro quando poco dopo l’isola sparitraffico ha colpito l’anziano. A terra è rimasto l’ombrello del pensionato mentre l’uomo ha colpito il parabrezza, dove è rimasto il segno dell’impatto, finendo poi sull’asfalto.

Immediato l’intervento di una pattuglia dei carabinieri che si trovava a poca distanza. E’ stata presto raggiunta da una pattuglia della polizia locale del comando di piazza Repubblica che ha provveduto a chiudere il traffico in direzione Solaro per permettere ai mezzi di soccorso un’ambulanza e l’automedica di parcheggiarsi vicino al luogo del sinistro. Intorno alle 16,12 l’ambulanza è ripartita per portare l’anziano al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate in codice giallo.

