SARONNO – Non solo la prima squadra, ma anche il futuro del club sotto i riflettori. Lo scorso fine settimana, al PalaRonchi di via Colombo, in occasione dell’ultima partita di regular season della Robur Basket Saronno in serie B Interregionale – vinta contro Campus Varese – c’è stato spazio anche per il settore giovanile.

Prima della gara, infatti, hanno sfilato sul parquet i ragazzi dell’Under 19, presentati al pubblico presente sugli spalti. Un momento semplice ma significativo, che ha permesso ai giovani atleti di salutare i tifosi e vivere da protagonisti l’atmosfera del palazzetto. Il pubblico ha risposto con calore, accogliendo la squadra con applausi e dimostrando attenzione e sostegno anche per il vivaio roburino. Un segnale importante per una società che punta sulla crescita dei propri giovani.

L’Under 19, guidata dai coach Ezio De Piccoli, Paolo Masini e Claudia Dalla Valle, rappresenta uno dei punti di forza del settore giovanile, e la passerella al PalaRonchi ha voluto sottolineare proprio il legame tra prima squadra e nuove generazioni.

(foto Bereket Bellini)

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