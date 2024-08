SARONNO – Un grande arcobaleno tra nuvole rosa ha abbracciato nella serata di oggi lunedì 19 agosto l’intera città di Saronno. Gli avvistamenti sono avvenuti intorno alle 20 quando malgrado le nuvole in molti si stavano preparando per vedere la super luna blu. In alcuni momenti l’arcobaleno è stato persino doppio e sono tantissimi i saronnesi che l’hanno immortalato.

Ecco alcune immagini scattate dai nostri lettori Catia, Luca, Felice, Gianlorenzo che la redazione ringrazia

