SARONNO – Domenica 23 giugno nel pomeriggio è stato festeggiato l’arrivo dell’estate (almeno per il calendario visto che il meteo non è proprio favorevole) con un concerto realizzato in collaborazione con il Centro Musica Albero Musicale di Saronno , con il Maestro Andrea Attucci che ha accompagnato Cecilia, Luo Ly, Tommaso e Massimo per arie liriche, canzoni e melodie nel salone polivalente al piano terra.

E’ un ritorno quello della musica nell’Rsa Saronno visto che qualche settimana fa sono stati organizzati appuntamenti musicali con un paio di ragazzi – nipoti di un ospite – e con una intera classe della scuola media Bascapè, riscuotendo ampia soddisfazione per il coinvolgimento intergenerazionale.

Tra le attività degli ultimi giorni anche ricordati gli interventi sempre graditi nei nuclei di Terapia del Sorriso e i passaggi periodici degli operatori in formazione del corso volontari di Croce Rossa del Comitato di Saronno: “Obiettivo di chiunque operi in struttura – spiegano dall’rsa – è poter fornire, insieme alla assistenza sociosanitaria individualizzata in risposta ai bisogni degli ospiti, anche momenti di socializzazione coerenti con le condizioni fisiche degli stessi, con il denominatore comune di un approccio equilibrato e che veda la famiglia quale prezioso e funzionale alleato”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti